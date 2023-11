Fiorello è imbattibile e fa subito il pieno di ascolti E la Rai gongola

(Di martedì 7 novembre 2023) Straordinario risultato per la prima puntata di Viva Rai2! con, Biggio, e Casciari. Il ritorno del format mattutino - che va in onda dal Foro Italico e non più da Via Asiago - è stato seguito da 1 milione 55 mila spettatori, pari al 20,2% di share. E la Rai si gode il successo del suo showman. “Apiace vincere facile e a me piace aver visto giusto. Lo straordinario risultato di Viva Rai2! conferma quanto avevo previsto perché il programma, attesissimo dal pubblico, è entrato nelle abitudini degli italiani, per un risveglio all'insegna dell'allegria, della leggerezza e dell'intrattenimento intelligente”, il commento dell'amministratore delegato Rai, Roberto Sergio sul risultato d'ascolto della prima puntata della nuova stagione del morning show di Rai 2. “Al di là della sincera amicizia che mi lega a...

Il giorno dopo è arrivata anche la presa in giro di Totti che, scherzando cona Viva Rai 2,... Da un motore in fumo nel giro di ricognizione nacque la Ferrari. Per cambiare rotta fu ...

I guai Ferrari: la lezione del Drake e della storia ilGiornale.it

Fiorello: «Mi alzo presto per mettervi allegria» Tv Sorrisi e Canzoni

Straordinario risultato per la prima puntata di Viva Rai2! con Fiorello, Biggio, e Casciari. Il ritorno del format mattutino - che va in onda dal ...Il giorno dopo è arrivata anche la presa in giro di Totti che, scherzando con Fiorello a Viva Rai 2 ... Da un motore in fumo nel giro di ricognizione nacque la Ferrari imbattibile. Per cambiare rotta ...