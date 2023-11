Finché non saremo libere | l' arte è un' arma contro i regimi in mano alle donne

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Shirin Neshat è una artista e regista iraniana (Leone d'Argento al Festival del Cinema di Venezia nel 2009) che usa la suacome un'che imbraccia a mo' di partigianaun governo che non la rappresenta e che ne opprime le libertà. Costretta all'esilio dal governo di Teheran perché ha osato denunciare attraverso le sue opere la condizione dellein Iran, la fallacia del sistema democratico e le responsabilità dell'Occidente, Shirin Neshat nelle sue opere eleva il corpo femminile a unico soggetto: in Iran il corpo dellesimboleggia la vergogna, il peccato e la sensualità, per questo l'artista lo sviscera e lo indaga attraverso le sue fotografie. Nella serie Women of Allah, realizzata tra il '93 e il '97, la caratteristica più pregante e densa di significato è la presenza delle ...