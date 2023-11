Filma in diretta la sua morte per mano del fidanzato | lui le spara mentre lei ride

(Di martedì 7 novembre 2023) Pubblicato il 7 Novembre, 2023 Una 23enne ha registrato, inconsapevolmente, gli ultimi istanti della sua vita col cellulare. Protagonista di questa macabra vicenda è Ielly Gabriele Alves, ragazza brasiliana, e i fatti si sono svolti a Jataì, nello Stato centrale-occidentale di Goiàs. Nel video, che preferiamo non mostrare, si vede la ragazza sorntescherza col suoche brandisce una pistola e la punta contro di lei. Proprio perché la ragazzaè presumibile che il gesto del ragazzo fosse goliardico, ma è partito davvero un colpo che è risultato fatale per la 23enne. Il colpo di pistola Le forze dell’ordine, analizzando i telefonini dei due, hanno appreso che la coppia un po’ di tempo fa si era separata per poi tornare insieme. Il ragazzo indagato è il 27enne Diego Fonseca Borges che, ...

