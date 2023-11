Filma il fidanzato mentre la uccide | lei ride | lui le spara in faccia 

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 7 novembre 2023) Hato la sua morte in diretta. In Brasile, una 23enne ha registrato in un video il momento in cui viene raggiunta e uccisa da un colpo di pistolato dal. L’episodio è avvenuto a Jataí, nello Stato centro-occidentale di Goiás, come riporta Metropoles.com. Le immagini del video mostrano che Ielly Gabriele Alves, Diego Fonseca Borges (27 anni), ha ripreso il suo ragazzoimpugna e brandisce l’arma. Dagli accertamenti sarebbe emerso che la coppia si era separata qualche tempo fa, ma Diego aveva inviato messaggi sul cellulare di Ielly, dicendole di aver comprato un “giocattolo” (una rivoltella) e invitandola a “giocare” con la pistola, in un ranch di proprietà dello zio del sospettato. Mira il bersaglio e. Arriva dal Brasile l’assurda storia di cui sono protagonisti ...