Figuraccia-Ferrari | Flavio Briatore si scatena | qual è il problema e chi deve saltare

(Di martedì 7 novembre 2023) Senza ombra di dubbio, il punto più basso di una stagione già di per sé disastrosa. Si parla di quanto accaduto allaal Gp del Brasile, la scorsa domenica: il grottesco ritiro di Charles Leclerc nel corso del giro di formazione, dunque l'anonima gara di Carlos Sainz. Una sciagura sportiva. E l'imbarazzo ovviamente è palpabile. Leclerc appare sempre più confuso, demotivato, ragionava sulla possibilità di una capatina a Lourdes. Come non capirlo. Volti tesi, tirati, in primis quello del team-principal, Frederic Vasseur, il cui primo anno alla guida del Cavallino è stato semplicemente orribile. Peggio di Mattia Binotto. Già, perché la macchina spesso e volentieri non va, i problemi tecnici sono stati molteplici, quelli gestionali altrettanti e quelli strategici - del muretto, in pista - ancor di più. Sembra insomma non funzionare letteralmente nulla. E le ...