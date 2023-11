Ferrara | «Inter la più forte | ma a soli due punti dalla Juventus!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 novembre 2023)presente dagli studi di DAZN elogia l’, ma parla della Juventus seconda in classifica dopo la vittoria discutibile contro la Fiorentina. POSIZIONE IN CLASSIFICA – Cirosiroga riguardo la seconda posizione in classifica occupataJuventus, aduedai nerazzurri: «Anche io sono convinto che l’abbia una rosa più, però qualcuno mi deve spiegare perché sta aduepiù avanti della Juventus, perché altrimenti c’è qualcosa che non torna. Vero che giocando una volta a settimana hai modo di gestire al meglio le forze. Io avevo messo Napoli, Juventus,e Milan tra le prime quattro per la fine della ...