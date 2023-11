La città didice grazie al Coa, il Comando operazioni aerospaziali dell'Aeronautica militare, base radar ... e lo fa attribuendogli laonoraria, consegnando il riconoscimento oggi, ...

FERRARA, MARTEDI' 7 NOVEMBRE 2023 SORVOLO TORNADO E F-35 PER LA CITTADINANZA ONORARIA AL ... CronacaComune

Ferrara dà la cittadinanza onoraria al Coa dell'Aeronautica Agenzia ANSA

La città di Ferrara dice grazie al Coa, il Comando operazioni aerospaziali dell'Aeronautica militare, base radar di Poggio Renatico, occhio di controllo dei cieli europei e internazionali, e lo fa att ...In tanti erano in centro col naso all’insù per osservare il sorvolo degli aerei sulla città. Poi il conferimento della cittadinanza onoraria al Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico ...