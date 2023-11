Fenomeno Camarda | gol pazzesco in rovesciata in Milan-PSG di Youth League | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 7 novembre 2023) Non ci sono più aggettivi per definire Francesco, babyclasse 2008 e destinato ad una carriera di altissimo livello. L’attaccante delha realizzato un gol clamoroso dopo 9 minuti di-Psg di. Il 15enne è stato autore di unada stropicciarsi gli occhi che ha sorpreso la difesa avversaria e il portiere. Il calciatore rossonero ha confermato ancora una volta le grandissime qualità ed una capacità in acrobazia già da grandissimo attaccante.