Fedez | stroncato in un millesimo di secondo | La notizia è arrivata tra capo e coda | Lacrime in diretta tv

Leggi su howtodofor

(Di martedì 7 novembre 2023) Come sta, che nelle ultime settimane è stato ricoverato in ospedale e operato d’urgenza. La malattia del rapper. Nelle ultime settimane i fan dihanno avuto di che preoccuparsi. Il rapper infatti è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per delle ulcere e sottoposto a operazione. Tutti hanno pensato ad un problema legato a quello che è accaduto lo scorso anno. Nel marzo 2022 infatti il cantante è stato operato per un tumore neuroendocrino del pancreas, e la paura è stata tanta. Allora come oggi. Ricordiamo infatti che la scoperta del tumore è avvenuta per pura casualità nell’ambito di un controllo di routine. E che, come ha precisato più volte, non lo ha certo migliorato come molti invece affermano. Nel corso della sua partecipazione al talk Brutto male addio le sue parole hanno lasciato il segno e suscitato un certo ...