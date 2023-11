Fctc | sfide e prospettive per l’Oms L’evento sullo stato dell’arte delle policy sul fumo

Leggi su formiche

(Di martedì 7 novembre 2023) A vent’anni dall’approvazione della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità, Framework convention on tobacco control,, è necessario ridefinire la regolamentazione del settore per integrare le nuove consapevolezze sulle implicazioni ambientali e sulla salute e aprire la strada al principio della riduzione del danno. In questa direzione vanno le nuove tecnologie alternative al tabacco che, pur non esenti da rischio, hanno un impatto significativo sulla salute pubblica. Tuttavia, la regolamentazione di diversi Paesi – tra cui l’Italia – resta ancora fedele al principio della precauzione piuttosto che a quello della riduzione del danno che, se accolto nelle strategie di salute pubblica, crea l’opportunità per ridisegnare gradualmente il mercato e ridurre gli effetti negativi sui cittadini e sulla società. Di questo e molto altro si discuterà il 24 ...