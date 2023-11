Fallisce il colosso del coworking che prometteva la rivoluzione

(Di martedì 7 novembre 2023) Ildelmesso in ginocchio dallo smart working. È in bancarotta WeWork, azienda a stelle e strisce a lungo leader nel settore degli spazi condivisi per il lavoro. Nel 2019 WeWork aveva conquistato Manatthan, diventando la realtà aziendale col maggior numero di uffici, e aveva stregato Wall Street e la Silicon Valley. La sua ricetta di lavoro condiviso era la promessa di un nuovo modo di lavorare a livello globale. Il fallimento di WeWork in Usa La bordata, devastante, ai conti è arrivata con la pandemia che ha costretto milioni di persone a lavorare da casa. E nel post pandemia in centinaia di migliaia hanno continuato a mantenere la nuova abitudine, rendendo di fatto superato l’utilizzo del. Se un gran numero di aziende hanno richiamato i lavoratori in azienda alla fine della pandemia, lo smart working ha ...

- - > Fallimento negli Usa e in Canada per ildel coworking - Ansa . Il gigante degli uffici condivisi WeWork , da anni in gravi difficoltà finanziarie iniziate con la pandemia che di fatto ha annientato la domanda di spazi di lavoro in ...

Finisce l'era degli uffici condivisi: fallisce il colosso WeWork Avvenire

WeWork dichiara fallimento: il sogno del coworking si infrange Il Sole 24 ORE

L’azienda si occupa della gestione di spazi di cowork. Nei suoi tempi d’oro aveva ricevuto una valutazione da 47 miliardi di dollari ...Fallimento negli Usa e in Canada per il colosso del coworking - Ansa Il gigante degli uffici ... (Avvenire) La notizia riportata su altre testate Dopo un tentativo fallito di quotazione in borsa e ...