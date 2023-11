Evadono l’Iva per 50 milioni di euro su air pods e hard disk | arrestati due coniugi a Gallarate Varese

Leggi su open.online

(Di martedì 7 novembre 2023) Hanno sottratto all’Erario imposte per un valore di circa 50di: con questa accusa sono statioggi – martedì 7 novembre – dalla Guardia di Finanza duedi, in provincia di. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip di Busto Arsizio su richiesta della Procurapea della sede di Milano al termine di un’inchiesta sull’emissione e l’uso di fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere l’imposta indiretta. La frode ha riguardato il settore del commercio di airware informatici. E i guadagni sarebbero stati spesi in locali, veicoli di lusso (da Audi Q8 a Lamborghini, fino a Maserati) e in investimenti a ...