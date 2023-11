Europei di Vela | l’Italia a caccia del pass olimpico | 49er e 49er FX sognano Parigi 2024

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 novembre 2023) Vilamoura – E’ tutto pronto per glidiche andranno di scena da domani 9 novembre, fino al 13 del mese. Tra i protagonisti che punteranno al podio ci sono anche gli atleti della Nazionale Italiana nelle gare delFX e Nacra 17. Ma in Portogallo non ci sono in palio solo le medaglie continentali, ma anche le carte olimpiche per, che gli Azzurri potranno ottenere per ‘un posto per Nazione’ tra i migliori Comitato Olimpici che avranno migliori piazzamenti, per gli equipaggi non ancora qualificati. Già sette equipaggi tricolori hanno ottenuto la qualifica ai Mondiali in Olanda, della scorsa estate. Tra di essi anche la coppia olimpica di Tokyo e plurimedagliata Ruggero Tita e Caterina Banti. A mancare all’appello ci sono ...