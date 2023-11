...suo trasferimento al Paris Saint - Germain nell'del 2021, lasciando il Milan a parametro zero. Mentre i tifosi rossoneri avevano accolto questa mossa con disapprovazione, il suo ritorno a...

Previsioni meteo, niente estate di San Martino: al suo posto un nuovo ciclone con piogge e venti forti la Repubblica

Estate di San Martino, cos’è WIRED Italia

Dall’Inverno all’Estate di San Martino, giusto per capirci. Estate di San Martino chiaramente in ritardo sulla tabella di marcia, ma è giusto per rendere l’idea. Ipotesi che viene presa seriamente in ...Mentre all’esterno di San Nicolò è stata rimossa gran parte dei ponteggi ... la conclusione di questo restauro è prevista entro l’estate del prossimo anno. L’importo di questi lavori è di un milione ...