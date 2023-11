per la prima casa : quali sono le condizioni per beneficiare dell'dal versamento nel 2023 Dopo la scadenza del primo pagamentodel 2023 a giugno, a poche settimane dalla ...

07/11/2023 - Sul procedimento di individuazione dei comuni ... Segretari Comunali Vighenzi

Esenzione Imu 2023, cosa si intende per prima casa Money.it

La prima casa che non rientra nelle categorie di lusso è esentata dal pagamento dell'Imu. Vediamo cosa si intende per prima casa e quando sulla stessa spetta l'esenzione dal pagamento dell'imposta.Scadenza più lunga per il saldo IMU 2023 per motivi prettamente calendaristici: ecco chi non è interessato dal versamento.