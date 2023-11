Energia | in 2023 italiani più virtuosi | 71% ha ridotto consumi luce-gas per la sostenibilità

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Milano, 7 nov.(Adnkronos) - Ilsegna un punto di svolta per l'approccio deglialla: dai risultati di un rapporto presentato da Edisone Censis emerge che il 71% hadie/o gas e continuerebbe il nuovo stile di vita sostenibile anche con un ribasso dei prezzi dell'. Il rapporto, dal titolo ': tra sobrietà, transizione energetica e benessere', evidenzia chiaramente che l'inflazione dei prezzi dell', e il caro vita in generale, hanno reso urgente e necessaria la sobrietà dei. L'inflazione ha infatti indotto un adattamento delle spese per garantire la tenuta dei budget familiari. Così, ...