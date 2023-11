Emozioni uniche alla Ecomaratona dell’Acquedotto Carolino

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 7 novembre 2023) Valle Di Maddaloni., tante, per tanti motivi, sono quelle che regala l’, un evento che va vissuto dall’iniziofine, un evento in cui la gara è il corollario di un percorso di valori condivisi che parlano di amore per il proprio territorio, che parlano di riscoperta di un patrimonio, che parlano di rispetto per l’ambiente ma soprattutto di solidarietà e di inclusione. L’è nata per caso, da un’idea, da un desiderio di creare nuovi percorsi di inclusione per i ragazzi cosiddetti “speciali”, i ragazzi autistici, non sempre compresi, non sempre accettati dsocietà. Permettere ai ragazzi autistici di far vivere esperienze che per altri sono normali edportata, è stato il motore che ha ...