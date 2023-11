Elena contro Tina a Uomini e Donne | dito medio e parolacce | scoppia la bufera

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 7 novembre 2023) La puntata del 7 novembre diè iniziata con una lite furibonda traDi Brino eCipollari. La dama è entrata in studio infuriata, in quanto ha ammesso di essere rimasta molto male del bacio che Barbara De Santi ha dato a Maurizio Laudicino durante la sfilata andata in onda ieri. L’opinionista ha subito messo a posto la donna, invitandola a calmarsi, ma la situazione è degenerata in un attimo dando luogo a una. Lite infuocata traCipollari edDi Brino aAltro appuntamento di fuoco conquello odierno.hanno avuto un alterco molto pesante, per cui è stato necessario l’intervento di ...