Ecomondo | inaugurata alla fiera Rimini l’edizione più grande di sempre

(Di martedì 7 novembre 2023), 7 nov. (askanews) – “Il cambiamento climatico è unasfida che il nostro Paese affronta con l’obiettivo di abbattere le emissioni del 55% entro il 2030. Impresa ardua per quello che sta succedendo a livello mondiale, ma da intraprendere per le nuove generazioni. Sono obiettivi che dobbiamo raggiungere attraverso un nuovo modello di consumo e di produzione, che investe tanti settori e che vede il governo e le categorie produttive impegnate per trovare il punto di equilibrio tra l’economicità dell’intervento e l’equilibrio con la società”. Lo ha detto il ministro per l’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, durante la cerimonia d’apertura di, ladella Green economy ospitatadi, giunta26esima edizione. ...