Ecomondo | 8 e 9 novembre l’impegno della Regione Campania sulla sostenibilità ambientale

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 novembre 2023) Dal nuovo e rivoluzionario progetto sull’autonomia idrica egestione delle grandi Reti alle fonti alternative, fino all’unità di intelligenza: sono questi i temi che saranno affrontati l’8 e il 9prossimi dalla2023, la fiera internazionale che si terrà a Rimini e che unisce tutti i settori e gli stakeholdergreen economy. Le due giornate si svilupperanno attraverso incontri, dibattiti, panel e presentazioni che metteranno in evidenza il gran lavoro svolto fino ad oggi dalla, e i progetti innovativi che partiranno in futuro, . In particolare, giorno 8alle 16.30 (presso lo stand 102 Padiglione Hall Sud) sarà discusso il tema delle ...