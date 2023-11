“È proprio Antonio | ecco la sua fede nuziale” | trovato il corpo dell’ottava vittima dell’alluvione in Toscana

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 7 novembre 2023) Il maltempo incontinua a mietere vittime. L’ultimori, l’ottavo per la precisione, è quello di un anziano di 84 anni. L’uomo è stato riin un vivaio a Prato, costeggiato da un fosso dove affluiscono le acque del torrente Bardena, corso d’acqua esondato giovedì scorso nella frazione di Figline dove l’anziano abitava. Le prime ipotesi tendono a credere che l’anziano stesse tornando in auto quando è stato travolto dalla furia del fiume di acqua e detriti che si è riversato all’improvviso nelle strade.LEGGI ANCHE: Maltempo, nuova perturbazione in arrivo con piogge e temporali Chi è l’ottavaTumolo è l’ottavadel maltempo che si è abbattuto sull’Italia in questi giorni. Di lui si erano perse le tracce da giovedì ...