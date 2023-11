È arrivato il momento di esonerare Pioli?

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 7 novembre 2023) Al termine della sconfitta per 1-0 contro l’Udinese, il verdetto del pubblico di San Siro è stato ancora più severo di quello del campo per i giocatori del Milan. Dopo il fischio finale, capitan Calabria e altri sette giocatori si sono avvicinati alla Curva Sud e per una volta il cuore caldo del tifo rossonero ha ricoperto di fischi i calciatori. La simbiosi tra pubblico e squadra è stata, insieme allo scudetto, il più grande risultato raggiunto dain questi anni. Tifosi e ultras non hanno mai fatto mancare il loro sostegno, nemmeno nei momenti più complicati: un sentimento tale che prima di Milan-Newcastle, a pochi giorni dal 5-1 nel derby, dagli spalti risuonava ancorais on fire ad accompagnare il riscaldamento. L’impressione, stavolta, è che qualcosa si sia rotto. Il Milan forse non ha mai recuperato davvero dalla crisi dello scorso ...