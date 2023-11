Durante | ”La stampa napoletana ha esagerato nelle critiche a Garcia”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 7 novembre 2023): ”Il Napoli non ha l’obbligo di ammazzare il campionato ogni anno. L’obiettivo è quello di rimanere in corsavarie competizioni, e mi sembra checi stia riuscendo” A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino, agente Fifa. Queste le seu parole: Natan in crescitaultime gare? “Natan deve prendere coscienza che la Serie A è un campionato dove la tattica è preponderante. Il difensore brasiliano gode di una notevole fisicità, anche se è chiaro dovrà migliorarescelte. Sta crescendo, e i compagni cominciano ad avere fiducia in lui. Nel tempo, anche Natan potrà venir fuori. Un calciatore che in futuro potrà divenire una colonna della squadra e non escludo anche fonte di plusvalenza”. Del ...