Dumfries non si sta allenando! Le ultime sull’esterno dell’Inter

(Di martedì 7 novembre 2023) Denzelnon si sta allenando con il gruppo nel corso della rifinitura alla vigilia di Salisburgo-Inter di Champions League. LE– Come riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile con studi di Sky Sport 24, Denzelnon si sta allenando nel corso della rifinitura alla vigilia della partita di Champions League, Salisburgo-Inter. Come si vede dalle immagini provenienti dalla rifinitura, l’esterno olandese, per il momento, si trova seduto ed osserva i compagni di squadra che stanno svolgendo l’allenamento. Arnautovic invece si trova in gruppo. Stando alle prime informazioni, riferite da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, l’esterno olandese non è infortunato ma solo stanco per i molti impegni ravvicinati. Fonte: Matteo Barzaghi – Sky Sport 24 e ...