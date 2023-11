Dove può arrivare Fabio Fognini in classifica a Metz | già otto posizioni guadagnate

Leggi su oasport

(Di martedì 7 novembre 2023)ha vinto oggi all’esordio nel tabellone principale del Moselle Open 2023 di tennis: a, in Francia, nel torneo di categoria ATP 250, l’azzurro, entrato in main draw grazie ad una wild card, ha già migliorato il proprio piazzamento nel ranking ATP,nell’aggiornamento di ieri era 147° con 409 punti. L’azzurro nei sedicesimi ha superato con un duplice 7-6 il brasiliano Thiago Seyboth Wild e, non avendo scarti, ha guadagnato 20 punti, portandosi a quota 429, al 139° posto virtuale. Agli ottavi l’azzurro conosce già il nome del prossimo avversario: si tratta del kazako Alexander Bublik, numero 5 del seeding, che ha usufruito di un bye all’esordio, essendo stato spostato nella posizione solitamente riservata al numero 1 dopo il forfait a tabellone compilato del danese Holger Rune. ...