Donnarumma | non solo banconote | la scritta feroce | inferno a San Siro | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Più si avvicina il calcio di inizio di Milan-Psg, più emergono dettagli sull'che i tifosi rossoneri stanno preparando a Gianluigiper la sua prima volta a Sanda avversario. Nel pomeriggio è diventata virale sui social la foto di uno scatolone pieno zeppo dicon la faccia del portiere azzurro. Sui finti dollari sono stampate le seguenti parole: “Dollarumma, l'uomo senza onore, mercenario”. A distanza di anni i tifosi rossoneri proprio non gli perdonano di essere andato via a parametro zero. “Oggi fuori dai cancelli - ha annunciato la Curva Sud del Milan - troverete la fanzine con una mazzetta di dollari per dargli il degno bentornato. Raccoglieremo una piccola offerta da destinare ad una scuola calcio per non fare crescere mai più gente senza valori come questo indegno”. Luis ...