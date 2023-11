Don Patriciello | disturbiamo camorra? Stiamo facendo bene

Leggi su agi

(Di martedì 7 novembre 2023) AGI - "Sedando fastidio ai camorristi vuol dire che qualcosa di buono si sta". Lo ha detto don Maurizio, parlando nel corso dell'incontro con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che si è svolto nella parrocchia di San Paolo Apostolo, al Parco verde di Caivano. "Tutti si sono accorti che qualcosa di bello sta succedendo - ha aggiunto - non abbiamo mai visto tanta polizia al Parco verde e questo è un motivo di gioia per le persone oneste". Donsi è chiesto poi, in maniera retorica, se questo possa bastare. "Saremmo ingenui se rispondessimo di si' - ha detto - è chiaro che insieme alla repressione c'è bisogno della cultura e quindi della scuola".