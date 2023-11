Dittatura ? Ghisleri demolisce Schlein con un sondaggio | gode ancora Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Alessandraha indirettamente smentito Elly, primache quest'ultima intervenisse a In Onda, il programma di approfondimento di La7. La segretaria del Pd si è espressa sul via libera arrivato in Consiglio dei ministri al premierato: “Facciamoci qualche domanda se non esiste in altri Paesi. È un sistema che sradica gli equilibri del potere, una riforma che indebolisce le prerogative del Presidente della Repubblica”. D'altronde i dem come potevano mai essere d'accordo con una riforma di questo tipo, considerando che negli ultimi tempi hanno sempre perso le elezioni e si sono ritrovati al governo soltanto per vie traverse. I sondaggi condotti dallasmentiscono la: pur non essendo un tema di interesse primario, per gli italiani il premierato è una buona soluzione. ...