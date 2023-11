Dire Straits Legacy | le date italiane del 4U tour 2023

(Di martedì 7 novembre 2023) Dopo il successo delleinternazionali, arrivano in Italia i, ecco il calendario del 4UDopo lein Brasile e Stati Uniti, Francia, Spagna, Norvegia, Germania e Cina, i DSL *arrivano a Napoli per iniziare ilitaliano. Il 4U – per te – è stato pensato inizialmente come dedica speciale per i fan (che da più di 10 anni seguono il gruppo in tutto il mondo) e per Riccardo Locatelli, il manager recentemente scomparso. Dopo la morte improvvisa del chitarrista Jack Sonni, (avvenuta questa estate negli Stati Uniti, lasciando nel gruppo un vuoto incolmabile), il nome delha rafforzato ancor di più il suo significato. La grande band sui palchi ...

DSL*LEGACY "4U WORLD TOUR 2023" DAL 22 NOVEMBRE LA ALL STAR BAND IN ITALIA PER 9 CONCERTI TUTTO ESAURITO A ROMA: SI REPLICA IL 15 APRILE 2024 Napoli, 22 novembre " Teatro Augusteo Catania, 24 ...

La Dire Straits Legacy, All Star Band, si prepara a portare sul palco le note dei Dire Straits in nove teatri italiani.