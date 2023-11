Dionisi | «Vittorie con Inter e Juventus? Perché in partita per 90’»

(Di martedì 7 novembre 2023)si è espresso al termine del match tra Torino e Sassuolo, perso 2-1 dai neroverdi. Solo due punti nelle ultime 5 partite e dopo gli exploit contro. ERRORI ? Alessiovistato da Rai Sport, ha risposto così: «contro? Non eravamo un meccanismo perfetto, siamo capaci di certe situazioni se siamo dentro laper 90’ altrimenti non si spiega ilperdiamo unacontro una squadra che fa lo stesso schema di gioco. Commessi errori, dobbiamo guardarci allo specchio e migliorare sotto tutti i punti di vista».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile ...

Senzada quattro partite, in cui ha raccolto appena 2 punti, la squadra dicerca un risultato utile per tenere a distanza la zona pericolo. Pallavolo, pesante sconfitta per Modena ...

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha mostrato tutto il suo disappunto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della sua squadra sul campo del Torino: “ Non siamo in crisi, però in alcune partit ...TORINO - " Non siamo in crisi, però in alcune partite siamo superficiali e questo mi fa arrabbiare non poco. Il Torino è andato più volte in porta con passaggi nostri che per merito loro... ". Così Al ...