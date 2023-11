Milan - Psg e Lecce: settimana decisiva per ilin Champions e serie A Ore cruciali per il Milan. Sul campo va in scena la notte della ...per il ritorno al Milan Ibrahimovic - cappellino, ...

Diavolo nero, Signora Allegra (ma non troppo) ilGiornale.it

Un dio nero un diavolo bianco Cultura Bologna

Alcune riflessioni sull'ultimo weekend di sport. Dalle curve che protestano perché si gioca, nonostante a pochi km ci siano zone alluvionate, alle polemiche sul Var in Inghilterra e Spagna. Poi la Bob ...I rossoneri di Stefano Pioli, ultimi con soli due punti, ospitano i francesi di Luis Enrique nel quarto turno della fase a gironi di Champions League ...