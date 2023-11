“Deportazione” La sinistra tira in ballo Guantanamo sui migranti in Albania

(Di martedì 7 novembre 2023) L'accordo suicon l'proprio non piace alla. Che per criticare il governo Meloni usa toni più che duri. “Portare inei centri di detenzione inè una. È assolutamente illegale. Quello che stanno facendo è una vera e propriae una vergognosa propaganda fatta sulla pelle dei diritti dei. Vogliono far credere che due Cpr risolveranno il problema della collocazione dei. L'accordo con l'è propaganda e sarà assolutamente inattuabile dal punto di vista giuridico”, la presa di posizione del co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, deputato dell'Alleanza Verdi-. “Vogliono far credere agli italiani ...

Il governo Meloni mette in atto una sorta diin Albania di chi stava approdando in ... I cosiddetti "territori", sia che siano amministrati da governi locali di destra o di, ...

E la sinistra grida alla deportazione - ilGiornale.it ilGiornale.it

Migranti in Albania, la sinistra esagera ancora: “Guantanamo ... Il Tempo

L’accordo sui migranti con l’Albania proprio non piace alla sinistra. Che per criticare il governo Meloni usa toni più che duri. “Portare i migranti nei centri di detenzione in Albania è una ...Secondo Giorgia Meloni, «il flusso sarà di circa 36 mila persone all’anno». Il protocollo d’intesa è stato siglato a Ferragosto, mentre la premier era in vacanza in Puglia ...