Daghestan e Cecenia | conflitto in MO | guerra in Ucraina e i riallineamenti nel il Caucaso islamista

Leggi su it.insideover

(Di martedì 7 novembre 2023) A una settimana dalla rivolta dei manifestanti anti-israeliani che hanno preso d’assalto il terminal di Makhachakala in, il caso sembra essere già stato derubricato a episodio. Da Mosca si persevera nell’accusa contro l’Occidente, presunto reo di orchestrare disordini, profittando della crisi in Medio Oriente per minare la Russia alle prese con l’. “Dall’estero si InsideOver.