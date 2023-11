“Da questi discorsi è nato l' Olocausto” Sallusti asfalta l' esperta Onu

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 novembre 2023) Alessandroa valanga contro Francesca Albanese, esperto indipendente dell'Onu sulla Palestina. Il direttore de Il Giornale è ospite della puntata del 6 novembre di Quarta Repubblica, talk show di Rete4 condotto da Nicola Porro, e sferza le parole del legale sul Medio Oriente e sulla guerra tra Israele e Hamas: “Il problema non è il matto, non è lo scalma, l'ignorante che va in piazza. Il problema è quello che abbiamo appena sentito cioè c'è una classe dirigente che sostanzialmente riconosce il diritto alla violenza dei palestinesi, sottacendo che i medesimi palestinesi, ai quali sono stati concessi dei territori, non riconoscono lo Stato di Israele e anzi si battono per la morte dello Stato, la distruzione dello Stato di Israele. Sono i ragionamenti che portano a giustificare il massacro degli ebrei. Io credo che anche di Hitler qualcuno ...