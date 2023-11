Da De Laurentiis a Ibrahimovic | l’esonero è vintage e costa | ora l’allenatore finisce sotto tutela

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 novembre 2023) Basta con questa pratica del. Che alla fine della fiera non serve a niente e anzi rafforza il sistema allenatore-centrico con questa figura che negli ultimi anni è diventata sempre più centrale come se le squadre dipendessero unicamente dai tecnici. Tecnici che molto spesso, di fronte alla sovraesposizione mediatica e complice media esclusivamente ricettivi, non riescono a resistere alla tentazione di giocare a fare i guru. Anche basta, non se ne può più. Esonerare un allenatoredue volte. Bisogna pagare quello che viene licenziato. E pagare quello che gli subentra. Col rischio che il nuovo non porti risultati migliori del predecessore. E così il calcio italiano ha partorito una nuova idea: la. È un’idea di Aurelio Deche, l’ha anche detto, ha attribuito la ...