‘Custode della Terra’ - la biografia spirituale di N. Scott Momaday per innamorarci dell’ambiente

Leggi su funweek

(Di martedì 7 novembre 2023) CustodeTerra è la piccola e intensadi N., in grado di trasmettere i valori del suo territorio e l’amore che noi tutti dovremmo imparare a ritrovare nei confronti di ciò che ci circonda. La curanatura che ci circonda Non è necessario prendere in considerazione un singolo avvenimento dell’ultima settimana per comprendere il perché c’è bisogno di tornare a prenderci curanostra terra. Basta volgere lo sguardo ai disastri ambientali di tutto il mondo, immedesimarsi nelle persone che sono costretti a viverli, affrontarli, mettendo in secondo piano le proprie vite. Basta anche guardare con maggiore attenzione la nostra quotidianità, tutti quei piccoli gesti che consapevolmente o inconsapevolmente compiamo che ...