Curva Sud | il messaggio a Donnarumma | “Caro mercenario…”

Il portiere ha lasciato i rossoneri nel 2021 alla scadenza del contratto Banconote, insulti e fischi per Gigio Donnarumma. Ladel Milan riserva un'accoglienza 'calda' per il portiere del Psg, ex mai perdonato dal popolo rossonero per il suo addio a parametro zero nell'estate del 2021. Gli ultras rossoneri hanno ...

Roma, nuovo coro della Curva Sud è virale: ecco testo e canzone originale Corriere dello Sport

Roma, la Curva Sud attacca Corona: lo striscione apparso in città RomaNews

Il ritorno da ex di Gigio Donnarumma a San Siro, contro il Milan, porta la Curva Sud rossonera alla contestazione. Pronta un'accoglienza di fuoco ...Milano, 7 nov. - (Adnkronos) - La Curva Sud del Milan prepara un'accoglienza 'calda' per il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma, ex mai perdonato dal popolo rossonero per il suo addio a parametro ...