Cremona | modem funziona male | torna al negozio e prende a calci addetta | denunciata

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Milano, 7 nov.(Adnkronos) - Ha riportato aluncomprato qualche mese prima perché a suo direva, quindi ha minacciato due addette alla vendita dicendo che se non glielo avessero cambiato sarebbe finita. Poi, all'arrivo del personale di sicurezza, ha preso auna delle due e si è data alla fuga. E' accaduto a Vescovato, in provincia di. Al termine di un'indagine durata alcune settimane, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per lesioni personali una cittadina straniera di 31 anni, residente in provincia di Brescia, con precedenti di polizia a carico, per un fatto avvenuto il 25 settembre scorso. Quel giorno, verso le 10, in undi telefonia del centro commerciale...