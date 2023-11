Cosa prevede l' accordo sui migranti Italia-Albania

Leggi su panorama

(Di martedì 7 novembre 2023) L'ha firmato con l'un protocollo d'intesa per la gestione dei flussi migratori che entrerà in vigore dalla primavera del 2024. Unsottoscritto dal premier Giorgia Meloni e dal primo ministro albanese Edi Rama che dà la possibilità all'di utilizzare alcune aree in territorio albanese come il porto di Shengjin e l'area di Gjader per realizzare, a nostre spese e sotto la nostra giurisdizione, due strutture dove gestire l'ingresso, l'accoglienza temporanea, la trattazione delle domande d'asilo e di eventuale rimpatrio degli immigrati. Una novità assoluta dato che si tratta del primoche interessa un paese che non fa parte dell'Unione Europea I, sifino a 40 mila l'anno, potranno rimanere nei due centri di accoglienza ...