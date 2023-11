Corrado Augias a La7 | il conduttore torna sull’addio alla Rai

Leggi su 361magazine

(Di martedì 7 novembre 2023) Il giornalista ha annunciato dove sarà il suo futuro Nella giornata di ieri, 6 novembre,ha annunciato che andrà a condurre un programma su La7. Lo show si chiama “La Torre di Babele” e andrà in onda lunedì 4 dicembre e avrà in ogni puntata un ospite diverso. Oggi, a Repubblica, il giornalista ha parlato della Rai e del suo addio. «Quando sono entrato in azienda (1° luglio 1960, per concorso) la Rai era un feudo democristiano. Ettore Bernabei, poco dopo, divenne il dominus, la Dc era il suo partito, Amintore Fanfani il referente. L’atmosfera politica era angusta ma il livello culturale faceva della Rai una delle migliori televisioni europee». E poi sul Governo Meloni: «gli obiettivi sono diventati più numerosi». Perché «si è aggiunta la voglia di raccontare daccapo la storia. Finora ne abbiamo avuto solo qualche accenno anche perché non ...