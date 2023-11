Convocato per la guerra mentre è sul palco | il cantante collassa | agghiacciante in Russia | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Ci sono cose nell'impero dello zar Putin che non si possono dire, anche se sono dei fatti inoppugnabili. Chi lo fa se ne assume la responsabilità anche se questo comporta una "punizione". Lo ha capito sulla sua pelle ilXolidayboy (pseudonimo di Ivan Minaev) che ha osato definirsi in ben dueun ucraino essendo nato a Sebastopoli, in Crimea. Dopo la denuncia di Ekaterina Mizulina - membro della Camera civica dellanonché figlia della parlamentare russa Elena Mizulina - che aveva esortando gli organizzatori del tour a cancellare i concerti di Xolidayboy, è arrivata per lui la convocazione presso l'ufficio di registrazione e arruolamento militare. Xolidayboy già si vedeva con la mimetica addosso e un fucile in braccio spedito al fronte a combattere i suoi fratelli ucraini e non ha retto alla tensione. Come si ...