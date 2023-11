(Di martedì 7 novembre 2023) Sei persone, tutte prive di autorizzazioni, sono state sorprese dai carabinieri a Roma mentre cercavano di procacciareoffrendo loro la vendita di tour guidati per ilo biglietti per ...

... con il supporto dei militari della compagnia speciale di Roma, i quali hanno messo in atto un servizio di controllo in tutta l'area del parco archeologico del. Per le sei persone ...

Controlli al Colosseo, multati sei procacciatori di turisti Euronews Italiano

Roma: controlli nell’area del Colosseo, cinque bagarini multati e sequestrati biglietti Agenzia Nova

Il dispositivo di sicurezza Al momento non si segnalano criticità né incontri tra ultrà ma già da ieri sono state messe sotto controllo le zone e centro ... in via Cavour, al Colosseo, in piazza di ...È quanto emerso dalle attività dei carabinieri del comando di piazza Venezia, con il supporto dei militari della compagnia speciale di Roma, i quali hanno messo in atto un servizio di controllo in ...