Conte | “Serve una commissione parlamentare per il monitoraggio del Pnrr”

(Di martedì 7 novembre 2023) ROMA – “Vi preannuncio che vorrei fosse istituita unaper ildel”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppedurante un evento all’università di Roma Tre. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati). L'articolo L'Opinionista.