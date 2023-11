Consigliere di FdI cacciatore denunciato dai carabinieri | usava anellini contraffati In Regione Lombardia ha promosso la legge per allentare i controlli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Beccato dai forestali, multato (andrà a processo, la pena prevede anche il carcere) proprio sulla materia sulla quale, a Palazzo, aveva appena– e fatto votare – modifiche che allentassero i. Come si dice: l’ironia della sorte. Il protagonista è ilregionale (ex presidente dell’Associazione cacciatori lombardi) Carlo Bravo. Nel fine settimana era al suo capanno, nel Bresciano, a sparare agli uccellini. Idel Soarda (Sezione operativa antibracconaggio e reati in danno agli animali) lo hanno sorpreso, contestandogli due reati (articolo 468 e 471 del codice penale): alterazione e contraffazione di sigilli. I richiami vivi che stava utilizzando, in sostanza, avevano gli. ...