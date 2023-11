Con lo Studio SPADOTTO | le imprese scoprono i vantaggi di una gestione puntuale ed attenta

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 novembre 2023) Serietà, competenza e professionalità: lodella Dott.ssa Francescaoffre alle aziende un servizio di consulenza olistica gestendo a tutto tondo le tematiche proprie di ogni cliente Fontanafredda (PN), 7 novembre 2023. Nell’era della transizione ed evoluzione tecnologica, esperienze e competenze sono gli elementi fondamentali per elevare una figura professionale e garantire consulenze puntuali su un argomento ben specifico. La dott.ssa Francesca, revisore legale iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha fatto delloe della ricerca una missione di vita, accumulando esperienze che hanno permesso a lei e al suo team di diventare un punto di riferimento per buona parte del tessuto aziendale del nord est italiano. Laureata in Psicoeconomia nel 2018, dopo ...