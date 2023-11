Commento al Vangelo del 07 Novembre 2023

(Di martedì 7 novembre 2023) Il passo delsecondo Luca, capitolo 14, versetti da 15 a 24, presenta una delle parabole di Gesù che mette in luce il grande invito di Dio alla salvezza e alla comunione con Lui. Ecco il brano: “Uno dei commensali, udito questo, gli disse: ‘Beato chi pranzerà nel regno di Dio’. Ma egli gli disse: ‘Un uomo diede una gran cena e invitò molti. A un’ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: Venite, è pronto. Ma tutti cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ‘Ho comprato un campo e devo andare a vederlo; ti prego, scusami’. Un altro disse: ‘Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego, scusami’. Un altro disse: ‘Mi sono appena sposato e perciò non posso venire’. Tornato il servo, riferì queste cose al padrone. Allora il padrone di casa, irritato, disse al suo servo: ‘Esci subito per le piazze e le vie della città e conduci qui i ...

La triste parabola che Gesù racconta nella pagina del Vangelo di oggi sembra assomigliare all' indifferentismo religioso che ormai come un cancro sembra attraversare la nostra società . Dio ci ama e ...

Per questo ognuno di noi non può mai ignorare questa domanda: a che punto sono con la gratuità Il Vangelo di oggi ci aiuta proprio a riflettere su questo: "quando dai un banchetto, invita poveri, ..." Il Pontefice commentando il Vangelo odierno sulle parole che Gesù usa per gli scribi e i farisei, le guide religiose del popolo, che non mettevano in pratica ciò di cui predicavano.