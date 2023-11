Come funzioneranno i centri per i migranti in Albania | cosa prevede il protocollo Roma-Tirana | «Vietato uscire»

(Di martedì 7 novembre 2023) Ha una durata di cinque anni l’accordo tra Italia eprevisto nelsulla gestione dei, sottoscritto ieri 6 novembre dalla premier italiana Giorgia Meloni e quello albanese Edi Rama.riporta l’agenzia Ansa che ha visionato i 14 articoli nelle nove pagine del documento, alla fine dei cinque anni l’Italia assume l’impegno di restituire «le aree» su cui sorgeranno iper i. I costi e la gestione deiSecondo il, sia la giurisdizione che i costi saranno a carico dell’Italia. Le strutture che serviranno per «le procedure di frontiera e di rimpatrio» nel territorio albanese saranno «gestite dalla competente autorità della parte italiana secondo la pertinente normativa italiana ed europea». ...

"Può diventare un modello di collaborazione", dice la premier, spiegando l'intesa raggiunta ieri. Ma il premier Edi Rama avverte: "Non sarà facile" ...