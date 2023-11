Come eliminare i messaggi su Whatsapp

Leggi su tuttotek

(Di martedì 7 novembre 2023) In questa guida breve andremo a scoprire in pochi e rapidi passaggi. Scopriamo insieme i dettagliè uno dei servizi distica più popolari al mondo, ma ci sono momenti in cui potreste desiderare cancellare alcuni. Questo potrebbe essere dovuto a un errore di digitazione, alla necessità diuna conversazione scomoda o semplicemente per liberare spazio sui vostri dispositivi. In questa guida, vi mostreremo passo per passo. Aprite l’app e selezionate la Conversazione La prima cosa da fare è aprire l’applicazionesui vostri dispositivi. Assicuratevi di essere connessi ai vostri account. Dopo aver aperto, andate alla schermata delle conversazioni. Qui vedrete elencate tutte le vostre chat attive. Scegliete la conversazione dalla ...