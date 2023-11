Come cambiare le app predefinite su iPhone

Leggi su navigaweb

(Di martedì 7 novembre 2023) Apple realizza degli smartphone davvero molto belli dal punto di vista estetico, ma in alcuni casi le apppossono non essere all'altezza del prodotto o della concorrenza, anche se graficamente molto valide. Molte sono le persone insoddisfatte delle applicazioni, che vanno alla ricerca di app migliori per sostituirle. In questa guida vi mostreremosostituire le applicazioni preinstallate sucon nuove app, così da sfruttare il device Apple al massimo ottenendo le funzionalità non previste dalle app marchiate Apple, spesso troppo limitanti. LEGGI ANCHE ->impostare il Browser predefinito su1) Mappe e Navigatore Apple Maps è un discreto navigatore per, migliorato tantissimo in questi anni dopo un esordio a dir ...