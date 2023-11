Come abbinare scarpe e calzini senza sbagliare copiando i look delle celeb

Leggi su dilei

(Di martedì 7 novembre 2023)di ogni tipo ein bella vista: se per qualcuna potrebbe sembrare un vero orrore, ormai è assolutamente di moda sfoggiare unsporty-chic in tutte le occasioni, anche quelle più formali. Macreare il giusto abbinamento? Può sembrare un’impresa davvero difficile, ma in realtà basta lasciarsi ispirare daistar: puoi così scoprireindossare le giuste calze con i mocassini, lecol tacco, le sneakers… Sbizzarrisciti con la fantasia e copia lepiù amate per essere sicura di non passare inosservata!da running eUnaaccoppiate più classiche e sicuramente vincenti è il calzino con leda running: ...